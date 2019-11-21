Ексфутболіст "Динамо" родом з Донбасу пояснив відмову їхати в Росію

Колишній захисник "Динамо" і збірної України Євген Селін, який виступає зараз за кіпрський "Анортосіс", розповів, як в 2016 році його намагалися зісватати у російський клуб "Крилья Совєтов".

Євген Селін Динамомания

"Це вже минуле, не хочу його ворушити. Так, пропозиція така дійсно була. Чому я відмовився? Я родом з Луганської області. У нас конфлікт з Росією – тому виключно через це не поїхав туди. Відверто про все сказав керівникам самарського клубу, вони начебто все зрозуміли. У мене на даний момент така позиція, і на це є причини", – зазначив Селін в інтерв'ю сайту "Футбол 24".

Також футболіст висловив свою думку про ситуацію на сході.

"На початку війни люди йшли за покликом душі. Вони воювали за свою Україну, за свою землю, демонстрували, що наша країна – єдина і неподільна. Зараз, мабуть, це все переросло в політичну площину", – додав Селін.

В Україні Євген Селін виступав за "Ворсклу" і "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український воротар наїхав на Путіна через війну в Україні.

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