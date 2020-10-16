Ексфутболіст "Динамо" назвав Неймара клоуном

Олександр Чеканов Футбол 20:02, 16.10.2020 Оновлено: 20:20, 16.10.2020

Футболіст збірної Перу Карлос Самбрано, який два роки значився в київському "Динамо", несхвально висловився на адресу бразильської зірки Неймара.

Коментуючи для "La banda del Chino" матч відбору ЧС-2020 року, захисник розповів про постійні симуляції форварда ПСЖ.

"Неймар – чудовий гравець, один із найкращих у світі, але для мене він справжнісінький клоун. Він усе свідомо робить на полі. Хороший гравець, але він постійно шукав можливість упасти. У штрафному він упав разів 4-5 і постійно дивився, чи буде поставлено пенальті. У підсумку він випросив їх двічі, але їх не було", – цитує Самбрано Goal.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина Неймара Наталія Баруліч похвалилася спокусливими знімками в білизні.

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