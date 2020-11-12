Ексфутболіст "Динамо" дізнався про зараження коронавірусом під час матчу збірної. Відео

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Домагой Віда

Колишній захисник київського "Динамо" Домагой Віда дізнався про позитивний тест на коронавірус у перерві матчу своєї збірної проти Туреччини.

Як повідомляє видання Goal, результат тестування, яке хорватські футболісти пройшли в понеділок, 9 листопада, був негативним. Уже в перерві поєдинку стало відомо про те, що у Віди може бути коронавірус після повторної процедури в день гри, тому він був замінений і поміщений на самоізоляцію, після чого його діагноз підтвердився.

У першому таймі матчу з Туреччиною ексфутболіст "Динамо" порушив правила у своєму штрафному майданчику, що призвело до призначення пенальті у ворота його команди. Хорвати двічі відігравалися, а потім і самі упустили перемогу над своїм суперником у гольовий перестрілці, яка закінчилася з рахунком 3:3.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів опинився під загрозою зриву через новий штам коронавірусу.

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