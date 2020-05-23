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23 травня • оновлено в 20:49
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Ексфорвард "Металіста" Мілан Мрдакович знайдений мертвим

6.2т
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Колишній нападаючий харківського "Металіста" Мільян Мрдакович покінчив життя самогубством у віці 38 років.

За даними nedeljnik.rs, Мрдакович застрелився в орендованій квартирі на Прешевській вулиці в Белграді, де він жив зі своєю дівчиною.

UEFA B Coach

Публікація від Miljan Mrdakovic (@miljanmrdakovic)

Мотиви, за якими Мрдакович пішов з життя залишаються невідомими.

Будинок, в якому сталася трагедія.

За свою кар'єру футболіст пограв більш ніж за 20 клубів по всьому світу. У розквіті своєї кар'єри Мдаковіч виступав за Сербію на Олімпійських іграх 2008 року.

Українським уболівальників форвард був відомий виступом за харківський "Металіст" в сезоні 2005/2006. За 24 гри Мрдакович забив 6 голів.

Мільян часто публікував спільні фотографії сином Урош, який теж є футболістом, але, на жаль, в якийсь момент вирішив звести рахунки з життям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіонка Перу зі спортивної боротьби і учасниця Панамериканських ігор – 2019 Джаннетт Мальки Пече померла у віці 31 року.

Спортсменка і мати двох дітей була знайдена мертвою в хостелі в місті Кальяо, розташованому неподалік від Ліми.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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