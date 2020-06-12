Ексфорвард "Динамо" може повернутися в команду

Польський нападник Лукаш Теодорчик, який зараз виступає за італійський "Удінезе", може повернутися в київське "Динамо".

Як повідомляє видання BetNews365, форвард вже отримав пропозицію від українського клубу. У переході гравця зацікавлений головний тренер команди Олексій Михайличенко. У нинішньому сезоні Теодорчик провів дев'ять матчів за "Удінезе" в усіх турнірах, відзначившись однієї результативною передачею.

Лукаш Теодорчик в складі "Динамо"

Нагадаємо, що поляк виступав за "Динамо" в 2014-2017 роках, завоювавши з командою два титули чемпіона України. 29-річний форвард провів у складі киян 42 матчі, забивши 16 голів і віддавши 2 ассисти. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Теодорчика зараз становить 1,7 мільйона євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали умову, за якої наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров може повернутися в "Динамо".

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