Ексдружина Кравця розкрила правду про його рішення піти з "Динамо"

Колишня дружина Артема Кравця Анна прокоментувала розірвання контракту нападника з київським "Динамо".

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла подробиці переходу Артема з "Кайсеріспору" в столичний клуб і спростувала інформацію про те, що футболіст погано показав себе на тренуваннях. За її словами, "Динамо" вирішило зробити акцент на молодих гравцях, тому не могло гарантувати Кравцю місце в основному складі.

"Артему прийшла пропозиція від "Динамо" (Київ). Думаючи рівно одну хвилину, він ухвалив однозначне рішення повернутися. Трансфер було здійснено максимально швидко, не вдаючись у деталі. Був інтерес від керівництва клубу та головного тренера! Протягом місяця стало відомо, що клуб робить акцент на молодих гравцях, і це в пріоритеті. Для Артема дуже важлива постійна ігрова практика та перебування в перших 11 на полі. Тому була низка розмов із тренером і керівництвом. Усі потиснули один одному руки і мирно розв'язали питання розірвання угоди", – написала Анна.

Ексдружина Кравця розкрила правду про його відхід sз "Динамо" Instagram Анни Кравець

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Кравець повернувся в турецьку Суперлігу, де буде виступати за "Коньяспор".