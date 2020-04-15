Ексдинамівець Алієв заявив, що в Україні немає країни: спортивні підсумки 14 квітня

Олександр Чеканов Футбол 09:00, 15.04.2020 Оновлено: 09:36, 15.04.2020

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр порівняв Україну та Росію, а брат першої ракетки України Еліни Світоліної виклав у мережу фото тенісистки у Донецьку.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 14 квітня.

Крім того, в команді Олександра Усика заговорили про бій боксера на НСК "Олімпійський". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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