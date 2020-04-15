Ексдинамівець Алієв заявив, що в Україні немає країни: спортивні підсумки 14 квітня

Ексфутболіст київського "Динамо" Олександр порівняв Україну та Росію, а брат першої ракетки України Еліни Світоліної виклав у мережу фото тенісистки у Донецьку.
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Крім того, в команді Олександра Усика заговорили про бій боксера на НСК "Олімпійський". Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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