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14 квітня • оновлено в 17:03
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Ексдинамівець Алієв розповів, чий Крим

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Експівзахисник київського "Динамо" Олександр Алієв заявив, що для нього кримчани були і залишаться українцями, а сама територія належить Україні.

"Коли я приїхав в Україну, він був українським. Зараз – це Росія. Але кримчани були і залишаться для мене українцями. Десь я дивлюся новини, де кримчани скаржаться. Але самі розумієте, по телевізору все можуть говорити... Гарного не почуєш, завжди щось погано. Крим – це Україна", – сказав Алієв в інтерв'ю виданню Sport24.

Олександр Алієв

Олександр Алієв

XSport.ua

Він також хоче, щоб "братські народи Росії й України" повернулися до життя, яке було до 2013 року, і поділився своєю думкою про повернення Криму.

"Хочу, щоб братні народи Росії і України жили так само, як це було до 2013 року. Щоб ми дружили і добре ладнали, для мене це важливо. Повернути Крим Україні? Це президенти повинні між собою домовлятися. Те, що ми бачимо по телевізору, що там Порошенка звинувачують... Ніхто нічого не знає. Якби люди знали правду, то все б давно вирішилося. І ніхто б не забирав у нас Крим, все було б нормально", – додав ексфутболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв порівняв рівні життя в Росії та Україні.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Олександр Алієв
Тег
ФК Динамо Київ
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ч у б а т ы м новую морковку показали...)))
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Крымчане в курсе, что они какие-то там "укроиньци"? Зачем он людей оскорбил?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Так украинцы крымчане или свиноруссы?
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Спорт Футбол

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