Ексарбітр ФІФА розкритикував вилучення капітана "Динамо" в матчі з "Шахтарем"

Ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар заявив, що Микола Балакін, який відповідав за систему VAR (Відеоасистент арбітра), вбив інтригу в центральному матчі УПЛ між "Динамо" та "Шахтарем".

Як повідомляє видання UA-Football, на думку експерта, Катерина Монзуль не вилучала би з поля капітана киян Сергія Сидорчука, якби не підказка помічника, який "примусив її вчинити формально". Він також виступив проти технології VAR, сказавши, що вона вбиває дух гри в футбол.

"Не Монзуль, а Балакін вбив всю інтригу в матчі – він змусив її вчинити формально. Якби Балакін не втрутився, ми б бачили інший футбол. Проблема в тому, що такими рішеннями судді змушують наш футбол розвиватися суто за формальними законами. А де можливості для творчості? Де дотримання духу гри, який імпонує глядачам на трибунах і біля екранів? VAR вбиває цей дух", – вважає Ступар.

Він також заявив, що технічно підкат Сидорчука був виконаний за правилами.

"Сидорчук запізнився з підкатом, хоча технічно він був виконаний за правилами: одна нога стелиться по землі, а друга намагається зіграти в м'яч. Але не встиг, тому Корнієнко виявився спритнішим. Корнієнко проштовхнув м'яч на швидкості, а футболіст" Динамо "зіграв супернику в ногу. На щастя, ця нога у Корнієнка не була опорною. Якби була опорною – то було б набагато небезпечніше для здоров'я. Я думаю, що більшість арбітрів на міжнародному рівні розсудили б цей епізод не формально, а по-футбольному – жовта картка" , – додав ексарбітр ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після вилучення Сидорчука "Динамо" розгромно програло "Шахтарю" з рахунком 0:3. Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу коротко пояснив своє невдоволення, а наставник "гірників" заявив, що його команда перемогла чесно.