Ексарбітр ФІФА оцінив суддівство в матчі "Ювентус" – "Динамо" в ЛЧ

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар заявив, що француженка Стефані Фраппар в цілому контролювала хід гри в матчі п'ятого туру Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо".

У коментарі виданню Meta-ratings.com.ua експерт порівняв її з українською колегою Катериною Монзуль, зазначивши, що перша жінка, яка осблуговувала поєдинок ЛЧ, майже не радилася зі своїми асистентами. За його словами, момент з другим голом у ворота киян був суперечливим через можливе офсайду.

"Гра не була складною для суддівської бригади. Втім, відчувалося, що Стефані Фраппар контролює хід подій на полі. За рухом і вибором позиції претензій до неї не було. Впадало в очі, що на відміну від нашої Катерини Монзуль, француженка практично не спілкується з гравцями, рідко обмінювалася думками і з VAR-асистентами (відеоасистентами). Напевно, була занадто впевнена в прийнятих рішеннях. І дарма, бо коли господарі забивали другий гол, то їхній нападник Альваро Мората, скоріше, знаходився в офсайді, ніж – ні. На мій погляд, це був переломний момент У поєдинку, адже за рахунку 1:0, "Динамо" ще могло уникнути поразки", – поділився своєю думкою Ступар.

Він також заявив, що в епізоді з падінням Беньяміна Вербича з "Динамо" в боротьбі проти Леонардо Бонуччі Фраппар могла призначати пенальті.

"Ще в одному епізоді Фраппар мала всі підстави покарати Леонардо Бонуччі, звалив Беньяміна Вербича у штрафному майданчику, але не зробила цього. Не хочу звинуватити француженку в упередженості, але її певні симпатії до більш іменитої та сильної команди, відчувалися. Чи варто жінкам довіряти обслуговування матчів найвищого рівня серед чоловічих команд? Якщо вони доводять свою профпридатність, то чому б і ні. Вчора Фраппар не провалила гру, проте питання до неї є", – підсумував Ступар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" розгромно поступилося "Ювентусу" в п'ятому турі Ліги чемпіонів. Результат матчу прокоментував Мірча Луческу, розповівши про "фатальні помилки".