Ексарбітр ФІФА оцінив суддівство в матчі "Динамо" – "Ворскла"

Колишній арбітр ФІФА Мирослав Ступар залишився незадоволений суддівськими рішеннями під час центрального матчу 11-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" та "Ворсклою" (2:0), який закінчився двома вилученнями.

У коментарі виданню UA-Football експерт заявив, що в нашій країні неправильно функціонує система відеодопомоги арбітрам (VAR). Він навів приклад епізоду, в якому бригаді, яка працювала на грі, не потрібно було стільки часу витрачати на перегляд моменту, оскільки до нього сталося порушення правил.

"Матч "Динамо" – "Ворскла" – це яскравий приклад того, як неправильно в Україні функціонує система VAR. На 17-й хвилині Де Пена забив гол, але арбітри кілька хвилин "прокручували" епізод і знайшли невеличкий офсайд у Вербича. Добре, але навіщо нам та арбітру Іванову кілька повторів із влучанням м'яча в руку Степанюку в кінці першого тайму, якщо в тому розіграші кутового за мить до подачі був метровий офсайд?" – поділився своєю думкою Ступар.

Він додав, що вважає помилковим вилучення захисника "Динамо" Іллі Забарного в другому таймі матчу незалежно від наявності офсайду за мить до епізоду, який привів до червоної картки.

"У другому таймі Іванов видалив Забарного в епізоді, в якому він цього не заслуговував. Захисник "Динамо", зігравши в м'яч, банально послизнувся, впав на спину і за біомеханікою рухів "викинув" ноги вгору. А Степанюк, не граючи в м'яч, просто напоровся на ці ноги. Де тут фол? Але найгірше те, що перед цим епізодом арбітри прогавили офсайд у того ж Степанюка. Пропустили явне положення "поза грою" і спровокували вилучення гравця, який тепер, очевидно, отримає кілька матчів дискваліфікації", – заявив Ступар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, свій наступний поєдинок "Динамо" проведе в Лізі чемпіонів проти "Ювентуса" в середу, 2 грудня. Стала відома заявка киян на цей матч.