Екс-зірка "Барселони" отримав тюремний термін

Колишній півзахисник "Барселони" і мадридського "Атлетіко" турецький футболіст Арда Туран засуджений у себе на батьківщині до 2 років 8 місяців і 15 днів в'язниці.

Як повідомляє Son Dakika Turk, поки що покарання носить умовний характер, оскільки раніше Туран не був засуджений за будь-які правопорушення. Покарання може вступити в силу, якщо Туран порушить закон протягом найближчих п'яти років.

Арда Туран

Туран визнаний винним за підсумками конфлікту зі співаком Беркаєм Шахіном в нічному клубі в жовтні 2018 року. Між ними сталася бійка, в ході якої Туран зламав ніс співакові. На наступний день Туран з'явився в лікарню до Шахіна з пістолетом в руках. Причиною конфлікту стали домагання Турана до дружини Шахіна, хоча сам футболіст це заперечує.

В результаті Турана звинуватили в умисному нанесенні травм, незаконному зберіганні зброї, проте зняли звинувачення в сексуальних домаганнях.

Поки що невідомо, як це рішення суду позначиться на кар'єрі Турана, який зараз виступає за "Істанбул". Стаття 62 дисциплінарних правил Турецької футбольної федерації говорить про довічне відсторонення гравців, які отримали два і більше років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські футболісти Кокорін і Мамаєв дали перший коментар після умовно-дострокового звільнення.

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