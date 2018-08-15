Екс-воротар опинився на мосту в Генуї і розповів, як вижив

Колишній воротар "Кальярі" Давіде Капелло опинився на мосту в Генуї під час його обвалення. Він пролетів на своєму авто Volkswagen Tiguan близько 50 метрів, врізався в купу щебеню, але дивом не отримав серйозних пошкоджень і вибрався з машини.

Ще перебуваючи в автомобілі, Капелло зателефонував батькові: "Міст, який я перетинав, розвалився. Я впав разом із машиною. Не хвилюйтеся, я в безпеці".

Давіде Капелло sports.ru

Батько, Франко Капелло, переказав журналістам зміст першої телефонної розмови з сином.

"Спершу я нічого не розумів, але сказав йому: "Давиде, якщо ти можеш рухатися, спробуй вийти". І він це зробив, йому допоміг поліцейський, він же подзвонив у "швидку допомогу". Якийсь святий врятував мого сина, і я дякую йому за це", - розповідає Капелло-старший.

За словами екс-футболіста він спершу почув страшні звуки.

"Після моторошного гуркоту я побачив, як обривається дорога, і відчув під собою порожнечу. Знаєте, це як у парку атракціонів. Це був дуже довгий політ, просто нескінченний. Я був упевнений, що це кінець. Здавалося, що це фільм про Апокаліпсис: всюди уламки, все падає, тотальне руйнування. Я думав, що помру, але вибрався з машини завдяки колезі. Я не розумів, як мою машину не розчавило. Лив дощ, кругом чулися крики і стогони", - згадує Давиде.

Нагадаємо, що в понеділок, 13 серпня, в Генуї обрушився міст Моранді. Частина автомобільної дороги довжиною близько 100 метрів, яка проходила над залізничними рейками і річкою Польчевера, звалилася. Загинуло 38 людей, зокрема троє дітей.