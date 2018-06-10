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Екс-воротар "Евертона" розповів про підлість для Путіна на ЧС-2018

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Колишній воротар "Евертона" Невілл Саутолл розкритикував Росію як країну-господарку чемпіонату світу. Екс-воротар впевнений, що главі РФ потрібно було зробити "підлість", відправивши збірну з представників сексуальних меншин.

"Чекаю я чемпіонату світу? Так, але не в такій жахливій країні. Не розумію, навіщо їхати туди, де права людини - лайно, де жахлива гомофобія. Англія повинна була відправити туди команду з представників ЛГБТ. Геть Путіна:" Ось наша гей -команда, що ти збираєшся робити зараз? "Або відправити команду чорношкірих футболістів, що дратувати Путіна", - заявив Саутолл в інтерв'ю The Guardian .

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Раніше Про повідомляв, що Путін зробив заяву про ЧС-2018 , викликавши агонію у росіян.

Читайте всі новини по темі "ЧС-2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
ЧС-2018
Особа
Володимир Путін
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Педикам не место в России.
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