Екс-тренер збірної Росії рекордно принизився перед Путіним

Екс-тренер ЦСКА і збірної Росії, депутат Держдуми Валерій Газзаєв під час прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним влаштував справжній перфоманс лизоблюдства.

Відомий російський футбольний фахівець взяв участь у прямому включенні, за час якого:

П'ять разів сказав "дякую"

Тричі побажав міцного здоров'я

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"Моє питання в тому, щоб Володимир Володимирович став ... І щоб в центрі уваги було ваше особиста увагу до футболу, Володимир Володимирович. Мені дуже приємно це. Я вам хочу побажати міцного здоров'я, Володимир Володимирович. Хочу побажати, щоб господь Бог вас охороняв. щоб Святий Георгій супроводжував вам у всіх ваших починаннях. А Микола Чудотворець дав вам міцне здоров'я та удачу "- захоплено заявив Газзаєв в прямому ефірі.

Таке раболепское поклоніння викликало бурю відрази в інтернеті.

Нагадаємо, що під час прямої лінії Путін підколов збірну Росії.