Екстренер "Динамо" висловився про напівголу дівчину, якою "розбурхав всю країну"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін відповів на питання про появу фото напівголої дівчини в його Instagram.

Тренер заявив, що красуня в його профілі "незвично складно з'явилася, але потім її прибрали".

"По-перше, вона була в дуже гарнiй футболці. А я не бачив без футболки. Комусь сподобалося, комусь не сподобалося. Розбурхал всю країну? Буває таке", – зауважив 73-річний фахівець під час ефіру на YouTube-каналі "Сичов подкаст і Денис Казанський".

Сьомін двічі очолював київський клуб. У 2007 і 2010 роках. У 2009 році Сьомін привів "Динамо" до золотих медалей чемпіонату України, а також вивів команду в півфінал Кубка УЄФА

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сьомін звинуватив генерального директора москвичів Василя Кікнадзе у підлому вчинку.