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Екс-співробітник "Шахтаря" отримав паспорт Росії та був зацькований у мережі

1.5т Читати матеріал російською

Експресаташе футбольного клубу "Шахтар" Руслан Мармазов нарвався на образи в інтернеті, після того, як похвалився отриманим російським паспортом.

Екс-співробітник "Шахтаря" отримав паспорт Росії та був зацькований у мережі

"Я дуже радий за нього, нарешті людина повeрнулася в рідне говіння! Було б дуже добре, якби всі "роісянє без кордонів" повернулися в рідне говіння і не псували тут повітря", – написав один із користувачів і зібрав більше 40 лайків від інших користувачів.

Багато коментаторів у нецензурних виразах "раділи" за Мармазова.

Екс-співробітник "Шахтаря" отримав паспорт Росії та був зацькований у мережі
Екс-співробітник "Шахтаря" отримав паспорт Росії та був зацькований у мережі
Екс-співробітник "Шахтаря" отримав паспорт Росії та був зацькований у мережі
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За першої можливості: стало відомо, як ексрупор "Шахтаря" ганебно втікав із клубу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2017-му Руслану Мармазову і його дружині було відмовлено в отриманні дозволу на тимчасове проживання в РФ. При цьому Тетяні Мармазовій заборонений в'їзд і в "ДНР".

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Руслан Мармазов
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