Експрезидент "Спартака" зізнався про "оргії та страшнi крики" футболістів

Максим Іншаков Футбол 18:33, 18.11.2020 Оновлено: 18:49, 18.11.2020

Колишній президент "Спартака" Андрій Червіченко розповів, що футболісти московського клубу свого часу влаштовували оргії на орендованому житлі.

Червіченко згадав історію, яка була пов'язана пов'язана з африканськими легіонерами російської команди.

"Вони влаштовували якісь оргії, а господиня квартири скаржилася. Ми так і не зрозуміли, що там були за оргії і чи були присутні в них дами чи ні, але якісь там страшні крики лунали", – заявив колишній керівник в ефірі Youtube-каналу "Гліб Чернявський і" Спартак ".

Червіченко додав, що в результаті колишнього воротаря "Спартака" Абдельіли Баги довелося переселяти.

"Коротше, точно якісь сексуальні пригоди були",– підкреслив він.

Червіченко займав посаду президента "Спартака" з 2002-го по 2004 рік. Футболіст збірної Марокко Баги виступав в "Спартаку" в 2003 році, зігравши за клуб шість матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський нападаючий "Лінкольна" Том Хоппер розповів, що секс-скандал з його участю в 2015 році, коли він з тайськими повіями влаштували оргії, допоміг йому набагато серйозніше ставитися до спорту.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Вмирають, не дочекавшись тестів, але маски носити не хочуть: як COVID-19 поглинає Одесу. Ексклюзив

Союзники Росії сидять у Верховній Раді, а олігархи дзвонять суддям, – дипломатка зі США

Збірна Німеччини з історичним антирекордом програла 0:6 в Лізі націй. Відео

У труну "Північного потоку-2" заб'ють останній цвях: за Байдена проєкт Кремля можуть зупинити назавжди

"Ми вам нічим не зобов'язані". На Київщині жінка померла прямо під лікарнею, медики відмовилися допомогти: подробиці