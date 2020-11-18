Експрезидент "Спартака" зізнався про "оргії та страшнi крики" футболістів

Колишній президент "Спартака" Андрій Червіченко розповів, що футболісти московського клубу свого часу влаштовували оргії на орендованому житлі.

Червіченко згадав історію, яка була пов'язана пов'язана з африканськими легіонерами російської команди.

"Вони влаштовували якісь оргії, а господиня квартири скаржилася. Ми так і не зрозуміли, що там були за оргії і чи були присутні в них дами чи ні, але якісь там страшні крики лунали", – заявив колишній керівник в ефірі Youtube-каналу "Гліб Чернявський і" Спартак ".

Червіченко додав, що в результаті колишнього воротаря "Спартака" Абдельіли Баги довелося переселяти.

"Коротше, точно якісь сексуальні пригоди були",– підкреслив він.

Червіченко займав посаду президента "Спартака" з 2002-го по 2004 рік. Футболіст збірної Марокко Баги виступав в "Спартаку" в 2003 році, зігравши за клуб шість матчів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський нападаючий "Лінкольна" Том Хоппер розповів, що секс-скандал з його участю в 2015 році, коли він з тайськими повіями влаштували оргії, допоміг йому набагато серйозніше ставитися до спорту.