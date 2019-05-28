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Екс-гравець "Реала" заарештований за договірні матчі

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В Іспанії пройшли арешти футболістів, котрі виступають у вищих дивізіонах країни. Їх підозрюють у незаконних ставках і шахрайстві, а також організації договірних матчів.

Серед затриманих — півзахисник "Вальядоліду" Борха Фернандес, екс-форвард "Лас-Палмас" і "Нумансії" Карлос Аранда, хавбек "Уеска" Самуель Саіс, захисник "Депортіво" Іньїго Лопес і колишній захисник мадридського "Реала" Рауль Браво, повідомляє газета Marca.

Рауль Браво вважається ватажком злочинної групи футболістів

Рауль Браво вважається ватажком злочинної групи футболістів

Поліція також затримала президента "Уеска" Агустіна Ласаосу і главу медичного штабу клубу Хуана Карлоса Галіндо Ланусу.

Поліція веде розслідування договірних матчів, які були зіграні з 2016-го по 2018 рік. Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що правоохоронні органи займалися цією справою понад рік.

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"Поки я не можу вам нічого сказати, тому що це таємна інформація, і поліція продовжує роботу. Це дуже болюча ситуація, яка б’є по клубах. Але найважливіше — покінчити з корупцією у футболі", — наводить слова Тебаса Marca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час розслідування договірних матчів в українському футболі під санкції потрапив відомий фахівець Олександр Севідов.

За інформацією ТК "Футбол", довічне відлучення від футболу чекає Севідова, який в 2018-му працював у ПФК "Суми", і президента клубу Ростислава Козаря.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Теги
Реал МадридФК ДепортівоФК Вальядолід
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