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Екс-гравець "Динамо" вперше прокоментував скандал зі "Слава Україні!" на ЧС-2018

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Колишній футболіст, а нині скаут київського "Динамо" Огнен Вукоєвич поділився деталями скандалу під час ЧС-2018 в Росії, на якому він разом з Домагоєм Відою вимовив фразу "Слава Україні!".

Огнен Вукоєвич

Огнен Вукоєвич

dynamo.kiev.ua

"Я відразу сказав, що ніяких політичних намірів у нас не було. Ми взагалі про це не думали. І відразу сказали, що нас цікавить тільки футбол, політика нас взагалі не цікавить. Ми футбольні люди. Були раді, що виграли по пенальті. Я ніякий не герой і не чекаю ніяких нагород. Просто це була радість. і мені завжди приємно, коли мене вболівальники згадують як футболіста", - сказав Огнен Вукоєвич, чиї слова цитує SportArenaTV.

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"Слава Україні!" Тренер збірної Хорватії висловився про скандал із Відою на ЧС-2018

Також він спростував інформацію про те, що його виключили зі збірної Хорватії після скандального відео.

"Зі збірної мене ніхто не виключав, я залишився в команді до кінця чемпіонату і повернувся в Хорватію з командою і з медаллю. Шкода тільки, що програли фінал Франції", - розповів Огнен Вукоєвич.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст шкодує, що опублікував відео Віди і Вукоєвича під час ЧС-2018, яке після цього отримало скандальну популярність.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Огнєн Вукоєвич
Місце
Україна Київ
Тег
збірна Хорватії з футболу
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