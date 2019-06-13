Екс-гравець "Динамо" подав до суду на клуб: що трапилося

Голландський легіонер "Динамо", який виступав за команду в 2013-2015 роках, Джермейн Ленс подав до Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні позов проти свого колишнього клубу через невиплату заробітної плати.

Дату розгляду справи призначено на 31 липня. За твердженням футболіста, столичний клуб винен йому 250 тисяч євро зарплати і 50 тисяч – преміальних.

Джермейн Ленс

Джермейн Ленс у 2015 році перейшов із "Динамо" в англійський "Сандерленд", а з 2018-го – грав за турецький "Бешикташ". Голландський півзахисник провів у минулому сезоні 37 матчів, забив п'ять голів і зробив 5 результативних передач. У турецькій Суперлізі "Бешикташ" посів 3-є місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, агент і брат півзахисника "Динамо" Че Че Ітамар Сілва прокоментував інформацію про перехід бразильця в "Сан-Паулу".

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