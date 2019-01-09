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Екс-гравець "Динамо" бомжує за кордоном

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Один з адміністраторів групи Troublemakers & Ultras Action у Facebook розповів, що познайомився у Малайзії з українським екс-футболістом, який перебуває без документів і даху над головою.

У діалозі чоловік підтвердив, що є екс-гравцем київського "Динамо" Борисом Деркачем.

Під час бесіди з адміністратором екс-півзахисник зізнався, що піднявся в новій країні за рахунок рекету, але потім його справи стали помітно погіршуватися. Наразі футболіст ночує на вулицях індійського кварталу в Куала-Лумпур без паспорта, який він заклав.

Борис Деркач

Борис Деркач

dynamo.kiev.ua

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У складі київського клубу він виступав із 1990 по 1991 рік. Через слабкість до казино радянський півзахисник не зміг надовго затриматися в столиці. Всього за "Динамо" Борис Юрійович зіграв 23 матчі, в яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами. Після столичного клубу уродженець Харкова грав у болгарському "Левскі", а через рік завершив кар'єру в угорському "Ньїредьхазі".

В Угорщині доля футболіста склалася не найкращим чином. Деркач вступив до українського організованого злочинного угруповання і незабаром був спійманий за те, що поранив сутенера і двох повій. Футболістові дали 11 років, а після спроби втекти з в'язниці, додали до терміну ще чотири роки. Через сім років Бориса Юрійовича перевели до української в'язниці на прохання матері, де в 2004 році він вийшов на волю.

З 2006 року Деркач працював футбольним агентом і займався пошуком талановитої молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Роман Єременко залишився без клубу. Московський "Спартак" розірвав контракт із фінським футболістом одразу після проходження медогляду.

Місце
МалайзіяКуала Лумпур
Тег
ФК Динамо Київ
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