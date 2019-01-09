Екс-гравець "Динамо" бомжує за кордоном

Один з адміністраторів групи Troublemakers & Ultras Action у Facebook розповів, що познайомився у Малайзії з українським екс-футболістом, який перебуває без документів і даху над головою.

У діалозі чоловік підтвердив, що є екс-гравцем київського "Динамо" Борисом Деркачем.

Під час бесіди з адміністратором екс-півзахисник зізнався, що піднявся в новій країні за рахунок рекету, але потім його справи стали помітно погіршуватися. Наразі футболіст ночує на вулицях індійського кварталу в Куала-Лумпур без паспорта, який він заклав.

Борис Деркач dynamo.kiev.ua

У складі київського клубу він виступав із 1990 по 1991 рік. Через слабкість до казино радянський півзахисник не зміг надовго затриматися в столиці. Всього за "Динамо" Борис Юрійович зіграв 23 матчі, в яких відзначився п'ятьма забитими м'ячами. Після столичного клубу уродженець Харкова грав у болгарському "Левскі", а через рік завершив кар'єру в угорському "Ньїредьхазі".

В Угорщині доля футболіста склалася не найкращим чином. Деркач вступив до українського організованого злочинного угруповання і незабаром був спійманий за те, що поранив сутенера і двох повій. Футболістові дали 11 років, а після спроби втекти з в'язниці, додали до терміну ще чотири роки. Через сім років Бориса Юрійовича перевели до української в'язниці на прохання матері, де в 2004 році він вийшов на волю.

З 2006 року Деркач працював футбольним агентом і займався пошуком талановитої молоді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній гравець київського "Динамо" Роман Єременко залишився без клубу. Московський "Спартак" розірвав контракт із фінським футболістом одразу після проходження медогляду.