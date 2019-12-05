Екс-футболісти збірної України відзначилися голами в Туреччині

Українські нападники Євген Селезньов і Артем Кравець нагадали про себе голами в перших матчах 1/16 кубка Туреччини.

Екс-форвард "Дніпра" та "Шахтаря", який зараз виступає за клуб першої ліги "Бурсаспор", відзначився забитим м'ячем у ворота "Ерзурума". Незважаючи на гол Селезньова, його команда програла з рахунком 2:4. Тепер на рахунку Селезньова два голи в десяти матчах, обидва з яких забиті в турецькому кубку.

Євген Селезньов та Артем Кравець

Кравець вийшов у стартовому складі "Кайсеріспору" вперше в нинішньому сезоні і відразу ж відзначився забитим м'ячем. Його команда перемогла "Манісу" з рахунком 3:2, а наш гравець був замінений на 72-й хвилині. Екс-нападник київського "Динамо" довгий час був відсутній через видалення спинної грижі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футболісти добре проявили себе в матчах європейських чемпіонатів на вихідних.

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