Ексфутболіста УПЛ вигнали з клубного автобуса і зняли з матчу Ліги чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 21:04, 24.11.2020 Оновлено: 21:07, 24.11.2020

Нігерійський нападаючий бельгійського клубу "Брюгге" Денніс Бонавентуре влаштував скандал після того, як йому не дозволили в клубному автобусі сидіти там, де він захотів, повідомляє Transfermarket.

23-річного гравця, який виступав в сезоні 2016/17 за луганську "Зорю", посадили не на його місце. Як наслiдок форварду довелося покинути транспортний засіб, а головний тренер виключив його з заявки на матч Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії".

"Денніс в хорошій формі, але не в нашому списку. Він не дотримувався правил клубу, це все, що я хочу сказати. Я вважаю за потрiбне зосередитися на доступних мені гравців", – підтвердив інформацію головний тренер "Брюгге" Філіп Клеман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитого футболіста Яя Туре викинули зі складу збірної Кот-д'Івуару через те, що гравець скинув в вотсап-чат своєї команди порно з голою дівчиною в ванні, а потім запропонував доставити в готель 19 повій.

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