Екс-футболіст збірної України забив у першому ж матчі за російський клуб

Український захисник футбольного клубу "СКА-Хабаровськ" Віталій Приндета відзначився голом у першому ж матчі за нову команду. Гравець відзначився в поєдинку 7-го туру ОЛІМП-Першості Росії по футболу серед команд ФНЛ (другий за силою дивізіон країни) c "Чертаново".

На 28-й хвилині українець головою замкнув подачу з кутового. Зустріч завершилася з рахунком 2: 2.

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Нагадаємо, що Приндета до 2014 року виступав за юнацьку збірну України. Раніше грав за команди до 16, до 17 років, а також до 19 років сумарно провів 45 ігор і забив 4 голи за все молодіжні команди.

Перейшов в російську команду 16 серпня 2018 року.