Екс-футболіст збірної України подався за довгим рублем в Росію

Колишній футболіст збірної України Артем Полярус перейшов в "Хімки".

Команда з Підмосков'я виступає у другому за силою дивізіоні Росії і завершила сезон на 9-му місці з 20 команд. Будь-які деталі контракту в офіційному оголошенні про підписання Поляруса не повідомляються.

За "Олександрію" 26-річний хавбек виступав з 2011 по 2014 і з 2015 по 2019 роки, забивши 13 голів і зробивши 6 передач в 112 матчах.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що футболіст збірної Росії Іван Ордець підписав контракт з московським "Динамо". Такий вчинок спортсмена викликав бурхливе обурення в українських уболівальників.

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