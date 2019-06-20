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Екс-футболіст збірної України подався за довгим рублем в Росію

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Колишній футболіст збірної України Артем Полярус перейшов в "Хімки".

Команда з Підмосков'я виступає у другому за силою дивізіоні Росії і завершила сезон на 9-му місці з 20 команд. Будь-які деталі контракту в офіційному оголошенні про підписання Поляруса не повідомляються.

За "Олександрію" 26-річний хавбек виступав з 2011 по 2014 і з 2015 по 2019 роки, забивши 13 голів і зробивши 6 передач в 112 матчах.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Это шо за бред? Такого гoвна по паРРаше шляется...
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