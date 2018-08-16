Екс-футболіст збірної України перейшов у клуб російської армії

Вихованець луцької "Волині" Віталій Прендета підписав контракт із футбольним клубом "СКА-Хабаровськ". Про трансфер 25-річного захисника, який народився в Дубно (Рівненська область), повідомляє офіційний сайт російської команди.

Віталій Прендета

"Мій агент запропонував, і я із задоволенням погодився. Я стежив за російською прем'єр-лігою, тому знав про команду "СКА-Хабаровськ". Вважаю, що тут команда прем'єр-ліги, і вона повинна грати в прем'єр-лізі. І я сподіваюся, що допоможу хлопцям вирішити задачу", - цитує українця прес-служба росіян.

Прендета до 2014 року виступав за юнацьку збірну України. Раніше грав за команди до 16, до 17 років, а також до 19 років сумарно провів 45 ігор і забив 4 голи за всі молодіжні команди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український баскетболіст вирішив прийняти громадянство РФ. Крім того, 24-річний центровий підписав трирічну угоду з московським ЦСКА.