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Екс-футболіст збірної України перейшов у клуб російської армії

4.1тЧитати новину російською

Вихованець луцької "Волині" Віталій Прендета підписав контракт із футбольним клубом "СКА-Хабаровськ". Про трансфер 25-річного захисника, який народився в Дубно (Рівненська область), повідомляє офіційний сайт російської команди.

Віталій Прендета

"Мій агент запропонував, і я із задоволенням погодився. Я стежив за російською прем'єр-лігою, тому знав про команду "СКА-Хабаровськ". Вважаю, що тут команда прем'єр-ліги, і вона повинна грати в прем'єр-лізі. І я сподіваюся, що допоможу хлопцям вирішити задачу", - цитує українця прес-служба росіян.

Прендета до 2014 року виступав за юнацьку збірну України. Раніше грав за команди до 16, до 17 років, а також до 19 років сумарно провів 45 ігор і забив 4 голи за всі молодіжні команди.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий український баскетболіст вирішив прийняти громадянство РФ. Крім того, 24-річний центровий підписав трирічну угоду з московським ЦСКА.

Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Трансферичемпіонат Росії
Місце
РосіяХабаровськ
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
“Лично у меня предложений от российских клубов не было. Но, если бы и были, то сейчас такие отношения между Украиной и Россией, я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Если была бы другая ситуация, тогда – возможно. Но каждому свое. Каждый лично принимает решение. Не знаю, какова их мотивация. Возможно, они думают, что там лучший чемпионат. Возможно, финансовая сторона их привлекает. Не знаю. Я отрицательно к этому отношусь”
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