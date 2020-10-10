Ексфутболіст збірних України залишив російський клуб через 2 місяці після трансферу

Колишній гравець юнацьких (до 17 і до 19 років) і молодіжної збірних України Віталій Балашов залишив "Тамбов", в який перейшов у серпні.

Про офіційне припинення співпраці з 29-річним українським півзахисником клуб Російської Прем'єр-ліги оголосив у себе на сайті, водночас не повідомивши причини розриву контракту.

Балашов став гравцем "Тамбова" 3 серпня. За цей час зіграв 7 матчів, результативними діями не відзначився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина Балашова Юлія Козарецька показала, як насолоджується лiтом, що швидко минуло. Красуня похвалилася яскравими фото в купальнику.