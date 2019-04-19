Екс-футболіст закликав Зеленського не ховатися від українців

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко закликав Володимира Зеленського поводитися більш відкрито в спілкуванні зі співвітчизниками.

На думку спортсмена, відмова кандидата в президенти країни від участі в дебатах на "Суспільному" є не дуже позитивним сигналом.

Абсолютний мінус Зеленському, що він не прийшов в студію "Суспільне". Кандидат в президенти не повинен ховатися і тікати від можливості висловитися перед своїм народом. - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 19 квітня 2019 р

"Абсолютний мінус Зеленському, що він не прийшов у студію "Суспільного". Кандидат у президенти не повинен ховатися і тікати від можливості висловитися перед своїм народом", – написав Левченко на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Під час дискусії претенденти на перемоги в другому турі виборів стали на коліна перед українцями.

Володимир Зеленський відмовився продовжити дебати в ефірі "Суспільного".

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