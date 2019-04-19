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Екс-футболіст закликав Зеленського не ховатися від українців

4.2тЧитати матеріал російською

Колишній футболіст збірної України Євген Левченко закликав Володимира Зеленського поводитися більш відкрито в спілкуванні зі співвітчизниками.

На думку спортсмена, відмова кандидата в президенти країни від участі в дебатах на "Суспільному" є не дуже позитивним сигналом.

"Абсолютний мінус Зеленському, що він не прийшов у студію "Суспільного". Кандидат у президенти не повинен ховатися і тікати від можливості висловитися перед своїм народом", – написав Левченко на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

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"Залишаться в історії": дебати Порошенка і Зеленського викликали ажіотаж у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 19 квітня на НСК "Олімпійський" відбулися дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

  • Під час дискусії претенденти на перемоги в другому турі виборів стали на коліна перед українцями.

  • Володимир Зеленський відмовився продовжити дебати в ефірі "Суспільного".

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Особи
Володимир ЗеленськийЄвген Левченко
Тег
Выборы 2019
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать! Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Достатньо і відкритості ПАРАШІ !
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Кто такой левченко? Шевченко знаю. А левченко не знаю.
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Київський Євген
Київський Євген
Валерьевич Валерий, а ти хто такий?
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