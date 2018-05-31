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Екс-футболіст "Шахтаря" забив нереальний гол, ледь не порвавши сітку

2.4тЧитати новину російською

Знаменитий екс-футболіст донецького "Шахтаря" Ілсіньо відзначився феноменальним ударом в чемпіонаті США. 32-річний бразилець, який виступає за "Філадельфію" відкрив рахунок в матчі 13-го туру проти "Чикаго".

Бразильський півзахисник ефектно накрутив Швайнштайгера, вийшов один на один з голкіпером і завдав забійний "постріл", ледь не порвавши сітку. Зустріч в результаті завершилася перемогою команди бразильця з рахунком 3:1.

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Відзначимо, що цей удар став для Ілсіньо абсолютною копією переможного гола в Кубку УЄФА 2009 року. Бразильський хавбек забив таким же ударом "Динамо", зробивши рахунок 2: 1.

Нагадаємо, що раніше футболіст забив фантастичний гол "ударом скорпіона"

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Тема
чемпіонат США
Місце
США
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