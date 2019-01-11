ЗМІ: рекордсмен чемпіонату України буде грати в Росії

Екс-гравець донецького "Шахтаря" Генріх Мхітарян, який виступає нині за лондонський "Арсенал", може незабаром опинитися у пітерському "Зеніті".

За інформацією британських ЗМІ, Мхітарян швидше за все покине "Арсенал" у нинішнє трансферне вікно, якщо "каноніри" успішно завершать операцію із придбання півзахисника іспанської "Барселони" Дениса Суареса. Цю ж інформацію у своєму Twitter підтверджує і вірменський журналіст Грач Хачатрян.

Генріх Мхітарян

Генріх Мхітарян виступав за донецький "Шахтар" із 2010 по 2013 роки, а в сезоні 2012/2013 встановив рекорд результативності чемпіонату України (25 голів). Потім перейшов у дортмундську "Боруссію", де відіграв три сезони. У 2016 році почав грати у "Манчестер Юнайтед", а в січня 2018-го підписав контракт до літа 2021 року з лондонським "Арсеналом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із лідерів збірної України Євген Коноплянка може залишити німецький "Шальке" в зимове трансферне вікно. Причиною стало порушення дисципліни нашим футболістом.

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