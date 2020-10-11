Ексфутболіст Полунін назвав приголомшливий момент у матчі Україна – Німеччина

Відомого в минулому футболіста збірної України Андрія Полуніна, який виступав свого часу за німецькі команди "Нюрнберґ", "Санкт-Паулі" і "Рот-Вайсс", шокував ляп голкіпера збірної України і київського "Динамо" Георгія Бущана в матчі Ліги націй проти Німеччини.

Крім того, призеру чемпіонату України не сподобалися помилки під час підстрахування в захисті, а також невпевнені дії Андрія Ярмоленка.

"Створюється враження, що проблеми Ярмоленка у "Вест Гемі", де він частіше залишається на лавці запасних, позначаються і на його грі за збірну. Це нонсенс, коли лідер збірної приїжджає в головну команду країни заради ігрової практики. Шокував також дитячий промах нашого воротаря Георгія Бущана, що дозволив гостям відзначитися вдруге. І навіть кілька його ефектних кидків не виправили неприємне враження про гру воротаря "Динамо", – цитує Полуніна Meta-ratings.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 10 жовтня, збірна України в матчі 3-го туру Ліги націй на київському НСК "Олімпійський" програла команді Німеччини (1:2).

Після гри наставник бундестім Йоахім Льов заявив, що Україна його нічим не здивувала, а Шевченко зізнався, про що попросив футболістів у перерві матчу, і відмовився критикувати воротаря Георгія Бущана за помилку, яка призвела до другого гола.