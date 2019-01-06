Екс-дружина Аршавіна розповіла, як футболіст її бив і ґвалтував

Колишня дружина Андрія Аршавіна, телеведуча Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку знаменитого екс-футболіста збірної Росії.

Юлія Барановська та Андрій Аршавін

У своїх мемуарах Барановська повідала про випадок, що стався, коли вона лежала в лікарні. Вона попросила чоловіка перевести на неї парковку, так як не могла залишати машину біля будинку.

Юлія Барановська зі своєю автобіграфіей Instagram

"Він відмовився. (...) Не кажучи ні слова більше, він мене вдарив. Я відлетіла метрів на п'ять - до сих пір не розумію, як у мене не розійшлися шви. Від болю, образи і приниження я заплакала. Він майже відразу пішов" , - пише Барановська, витяги з книги якої наводить "Стархiт".

За її словами, Аршавін приходив додому п'яним і міг вести себе неадекватно, а одного разу, як вона стверджує, згвалтував її в машині.

"Я тоді його пошкодувала, якби я викликала поліцію, то це поставило б хрест на його футбольній кар'єрі на все життя. А ось чому я його пожаліла після такого, я не знаю", - зазначила Барановська.

Юлія Барановська з дітьми Instagram

Телеведуча також розповіла, що у спортсмена було безліч інших жінок, факти зрад він не приховував.

5 січня стало відомо, що Андрій Аршавін розлучився з дружиною Алісою після скандальної вечірки з дівчатами, яких він катав на конях.