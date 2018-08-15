Екс-арбітр ФІФА розкритикував суддівство "Динамо"

У 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" пройшло чеську "Славію" (1:1 і 2:0), однак обидва поєдинки залишили чимало запитань до арбітрів. Особливо в другому матчі, коли бригада рефері не зарахувала гол "Славії" і не побачила оф-сайд у Артема Бесєдіна.

Ми звернулися за думкою до відомого в минулому українського рефері ФІФА Олега Орєхова, щоб більш конкретно розібратися в епізодах і причинах помилок арбітрів.

"Славія" забиває гол, який скасовують

"З трьох футболістів той, який брав м'яч, не перебував у положенні поза грою. Два інших гравця не заважали ні воротареві, ні перекривали видимість м'яча. Тому якщо арбітр відмінив гол "Славії" через оф-сайд, це чиста помилка асистента рефері", - сказав Орєхов.

"Інша справа, якщо він зафіксував фол чехів в атаці. Але знову ж таки - якщо суддя свистить по фолу, то тоді навіщо допомога асистента? А якщо ти реагуєш на прапорець бокового (тим більше, тут було пряме підняття прапора) - значить,"поза грою". І я не впевнений, що асистент б вліз настільки далеко в поле, щоб вказати арбітрові - фол або НЕ фол. Загалом, боковий міг помилитися при різних обставинах, навіть розглядаючи пасивний оф-сайд. Помилитися може кожен, але коли йде кілька помилок в одному матчі в обидва боки, це вже говорить про низький рівень кваліфікаціі", - говорить екс-арбітр.

Бесєдін забиває другий гол "Динамо", перебуваючи на межі оф-сайду

"У Бесєдіна був чистий офф-сайд. Він тримався на самій лінії, і коли стартував під час передачі партнера, його корпус був уже попереду захисника. В правилах не вказано, з якої частини тіла переважно визначати оф-сайд. У мій час нас вчили , що асистент може припуститися помилки через динаміку моменту, але дивитися завжди треба на користь атаки. Проте тут можна сміливо говорити про оф-сайді у Бесєдіна ", - запевняє Орєхов.

Також Олег Орєхов сумнівається в кваліфікації бокового арбітра, який обслуговував учорашній матч відбору Ліги чемпіонів.

"Що цікаво, помилки припустився один і той же асистент рефері - він не зафіксував гол "Славії", він же не побачив офф-сайд у Бесєдіна. Тому я вважаю, що тут доречно говорити про слабку кваліфікацію асистента арбітра. Помилка - це якби була одна, а два випадки - вже певна закономірність. У першому випадку рефері занадто довго не піднімав прапорець - це значить, або він не бачив його, або відразу не зрозумів моменту. Що ж стосується випадку з Бесєдіним, то тут вже просто не побачив по деяких причинах. Але в підсумку для тренера "Славії" це стало вбивством, а для "Динамо" - в своєму роді допомогою ".