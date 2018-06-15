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Єгипет - Уругвай: стало відомо, чи зіграє Салах в матчі ЧС-2018

1.5тЧитати новину російською

Лідер збірної Єгипту Мохаммед Салах не вийде з перших хвилин в стартовому матчі своєї команди на чемпіонаті світу з футболу 2018 року в Росії. Бомбардир "Ліверпуля" не потрапив до числа 11 гравців, які з перших хвилин почне поєдинок групи В проти Уругваю.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Єгипет - Уругвай. Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом в п'ятницю, 15 червня.

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Салах вийти в стартовому складі не дозволила травма плеча, яку він отримав у фіналі Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом".

Повністю стартовий склад "фараонів" виглядає так: Мохамед Ель-Шенаві, Ахмед Фатхі, Омар Габер, Ахмед Хегазі, Мохамед Абдул-Шафі, Мохамед Ель-Ненни, Тарек Хамед, Амр Варда, Абдалла Ель-Саїд, Махмуд Трезеге, Марван Мохсен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЧС-2018 розпочався з розгромної перемоги Росії над Саудівською Аравією.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Особа
Мохаммед Салах
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Єгипту з футболузбірна Уругваю з футболу
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