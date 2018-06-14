Єгипет - Уругвай: прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

Збірна Уругваю вважається очевидним фаворитом зустрічі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року з Єгиптом. Поєдинок пройде в п'ятницю, 15 червня, в Єкатеринбурзі на стадіоні "Єкатеринбург-Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Єгипет - Уругвай. Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Ставки на перемогу південноамериканської збірної приймаються з коефіцієнтом 1,57. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх єгиптян досягають рівня 6,50. При цьому аналітики впевнені в тому, що поєдинок не порадує глядачів великою кількістю голів. На те, що команди не заб'ють більше двох м'ячів, можна поставити з коефіцієнтом 1,50.

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