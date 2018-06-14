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Єгипет - Уругвай: прогноз букмекерів на матч ЧС-2018

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Збірна Уругваю вважається очевидним фаворитом зустрічі 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року з Єгиптом. Поєдинок пройде в п'ятницю, 15 червня, в Єкатеринбурзі на стадіоні "Єкатеринбург-Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Єгипет - Уругвай. Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

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Ставки на перемогу південноамериканської збірної приймаються з коефіцієнтом 1,57. Нічия оцінюється котируванням 3,60. А показники на успіх єгиптян досягають рівня 6,50. При цьому аналітики впевнені в тому, що поєдинок не порадує глядачів великою кількістю голів. На те, що команди не заб'ють більше двох м'ячів, можна поставити з коефіцієнтом 1,50.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Аргентині кримінальники однієї з в'язниць влаштували бунт через ЧС-2018.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат світу 2018" на сайті "Обозреватель".

Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Єгипту з футболузбірна Уругваю з футболу
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