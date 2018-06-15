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Єгипет - Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

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Збірні Єгипту і Уругваю в п'ятницю, 15 червня, зіграють в матчі першого туру групи А чемпіонату світу з футболу 2018 року. Поєдинок пройде на стадіоні "Єкатеринбург-Арена". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Єгипет - Уругвай . Початок зустрічі - о 15:00 за київським часом.

Фаворитом гри вважаються уругвайці, ставки на перемогу яких приймаються з коефіцієнтом 1,57. Відзначимо, що напередодні в першому поєдинку групи А збірна Росії знищила команду Саудівської Аравії - 5:0.

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ЧС-2018. Група А. 1-й тур

Єкатеринбург, "Єкатеринбург-Арена"

Головний арбітр: Бьорн Куйперс (Нідерланди)

Єгипет - Уругвай - 0:0

Єгипет (орієнтовний склад): Аш-Шенаві - Габр, Хегазі, Фатхі, Абдельшафі, Хамед, Ель-Ньоні, Трезеге, Саїд, Собхі, Мухсин

Уругвай (орієнтовний склад): Муслера - Варела, Хіменес, Годін, Касерес, Нандес, Весіно, Бентанкур, Де Арраскаета, Кавані, Луїс Суарес

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0. МАТЧ НЕ РОЗПОЧАВСЯ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президента Росії Володимира Путіна освистали на церемонії відкриття ЧС-2018.

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Тема
Чемпіонат світу 2018
Місце
РосіяЄкатеринбург
Об'єкти
збірна Єгипту з футболузбірна Уругваю з футболу
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