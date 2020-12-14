Ефектний гол футболіста збірної України приніс команді перемогу в чемпіонаті Бельгії

Нападник збірної України та "Гента" Роман Яремчук приніс своїй команді перемогу в домашньому матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії проти "Стандарда".

Гості відкрили рахунок вже на другій хвилині після подачі кутового, але незабаром клубу нашого співвітчизника вдалося його зрівняти. На 85-й хвилині Яремчук отримав пас на хід, втік від захисника і ефектно реалізував вихід віч-на-віч, перекинувши м'яч через голкіпера.

Для Романа цей гол став восьмим у 12 поєдинках нинішнього сезону. Також у його активі три результативні передачі. Перемога дозволила "Генту" піднятися на 12-те місце в таблиці з 19 очками. "Стандард" посідає 8-му позицію з 25 пунктами.

Відзначимо, що команда Яремчука переживає непрості часи. Через незадовільні результати на посаді головного тренера клубу в сезоні 2020/21 змінилося вже три фахівця. "Гент" не зумів пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів, вилетівши від "Динамо", а потім програв усі шість матчів у групі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з поєдинків ЛЄ Роман вразив ворота суперників красивим дальнім ударом.