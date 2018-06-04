"Є страх": найдорожчий футболіст світу відверто висловився перед ЧС-2018 в Росії

Найдорожчий футболіст світу бразилець Неймар у товариському матчі зі збірною Хорватії перед ЧС-2018 вперше з'явився на полі після травми. Форвард "селесао" відзначився забитим м'ячем, а після гри зізнався, що все ще відчуває страх знову отримати пошкодження.

"Минуло три місяці з моменту травми. Повернутися до улюбленого заняття і навіть забити гол... Я щасливий. Але у мене все ще є деякий страх, але потроху, з кожним тренуванням я себе "відпускаю". Подивимося, що буде на тренуваннях. Мало- помалу я стаю краще. Дуже радий цьому дню. Все ще відчуваю невеликий дискомфорт, але це нормально, тому що я довгий час провів поза полем. Зараз я готовий на 80 відсотків", - заявив Неймар, пише "Матч ТВ".

Як повідомляв "Обозреватель", збірна України розгромила команду Албанії в товариському матчі.