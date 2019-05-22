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Є родзинка: в мережі виклали фото нової форми "Динамо"

Є родзинка: в мережі виклали фото нової форми "Динамо"
Зображення з'явилися в інтернеті раніше офіційної презентації
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Незважаючи на те, що "Динамо" Київ тільки поінформувало про презентацію нової форми на сезон 2019/20, її зображення вже з'явилися в інтернеті.

Домашня форма буде в білому кольорі з синіми смужками на рукавах і державним прапором на манжетах, повідомляє sport.ua. Родзинкою екіпіровки буде те, що в честь 80-річчя від дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, буде присутній його автограф.

Нагадаємо, технічним спонсором "Динамо" є компанія New Balance. Саме вона і розробила новий дизайн екіпіровки на наступний сезон.

форма Динамо

форма Динамо

Гостьовий комплект форми виконаний у синіх кольорах. Кольори прапора України також присутні.

форма Динамо

форма Динамо

Офіційно обновку представлять 26 травня під час матчу "Динамо" – ФК "Львів".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" втратило перемогу над "Зорею" у 28-му турі Прем'єр-ліги, пропустивши гол на останніх хвилинах. Ця втрата очок стала другою поспіль для столичної команди в чемпіонаті країни.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Місце
УкраїнаКиїв
Тег
ФК Динамо Київ
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Жёлтого явно маловато.
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