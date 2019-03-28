МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Є пошкодження": "Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем УПЛ

1.6тЧитати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував готовність своєї команди до старту другого етапу Прем'єр-ліги України після ігор збірних. Білоруський фахівець зізнався, що ключовий захисник "біло-синіх" поки не готується разом з командою.

"Всі гравці повернулися в розташування клубу в гарному настрої. Ще не всі можуть взяти участь у тренуванні, є пошкодження у Тамаша Кадара, але основна частина гравців здорові. Не всі отримали ігровий час, але таким було рішення тренерів збірних, потрібно поважати їхню думку", - цитує Хацкевича офіційний сайт київського клубу.

Новини
"Нецікаво грати": екс-капітан "Динамо" не хоче повертатися до України

Тренування "Динамо"

Тренування "Динамо"

ФК Динамо Київ

Також наставник "Динамо" заявив, що незабаром чекає повернення одного з травмованих форвардів.

"Артем Бесєдін уже вийшов на поле, у нього починається бігова робота. Фран Солю поки ще зарано. Я сподіваюся, що ми ще побачимо обох на полі в цьому сезоні", - розповів про ситуацію з форвардами Хацкевич.

Тамаш Кадар

Тамаш Кадар

ФК Динамо Київ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що не спілкується з головним тренером команди Олександром Хацкевичем. Причиною є незнання футболістом збірної Угорщини російської мови, а наставником "біло-синіх" – англійської.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прем'єр-ліга України
Особи
Олександр ХацкевичТамаш КадарАртем БесєдінФран Соль
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки