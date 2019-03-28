"Є пошкодження": "Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем УПЛ

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував готовність своєї команди до старту другого етапу Прем'єр-ліги України після ігор збірних. Білоруський фахівець зізнався, що ключовий захисник "біло-синіх" поки не готується разом з командою.

"Всі гравці повернулися в розташування клубу в гарному настрої. Ще не всі можуть взяти участь у тренуванні, є пошкодження у Тамаша Кадара, але основна частина гравців здорові. Не всі отримали ігровий час, але таким було рішення тренерів збірних, потрібно поважати їхню думку", - цитує Хацкевича офіційний сайт київського клубу.

Тренування "Динамо" ФК Динамо Київ

Також наставник "Динамо" заявив, що незабаром чекає повернення одного з травмованих форвардів.

"Артем Бесєдін уже вийшов на поле, у нього починається бігова робота. Фран Солю поки ще зарано. Я сподіваюся, що ми ще побачимо обох на полі в цьому сезоні", - розповів про ситуацію з форвардами Хацкевич.

Тамаш Кадар ФК Динамо Київ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що захисник київського "Динамо" Тамаш Кадар зізнався, що не спілкується з головним тренером команди Олександром Хацкевичем. Причиною є незнання футболістом збірної Угорщини російської мови, а наставником "біло-синіх" – англійської.

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