"Є джокер": Хацкевич знайшов у "Динамо" несподіваного нападника

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, ким замінить травмованого форварда Франа Соля і хворого півзахисника Беньяміна Вербича в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі".

У поєдинку Прем'єр-ліги України проти "Арсеналу-Київ" білоруський фахівець випустив у центрі атаки Дениса Гармаша, який оформив дубль у київському дербі.

Динамо Київ - Арсенал-Київ ФК Динамо Київ

"У нас ситуація не змінилася після гри з "Арсеналом". Зліва зіграє Сідклей. Напевно, всі чекають цього. Ось, будь ласка. Показувати себе треба не з "Арсеналом", а з "Челсі". У центрі нападу є "джокер" - Гармаш", - цитує Хацкевича Football.ua.

Денис Гармаш ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в Лондоні "Динамо" розгромно поступилося "Челсі". Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

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