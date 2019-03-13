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"Є джокер": Хацкевич знайшов у "Динамо" несподіваного нападника

4.8тЧитати матеріал російською

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, ким замінить травмованого форварда Франа Соля і хворого півзахисника Беньяміна Вербича в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі".

У поєдинку Прем'єр-ліги України проти "Арсеналу-Київ" білоруський фахівець випустив у центрі атаки Дениса Гармаша, який оформив дубль у київському дербі.

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Динамо Київ - Арсенал-Київ

Динамо Київ - Арсенал-Київ

ФК Динамо Київ

"У нас ситуація не змінилася після гри з "Арсеналом". Зліва зіграє Сідклей. Напевно, всі чекають цього. Ось, будь ласка. Показувати себе треба не з "Арсеналом", а з "Челсі". У центрі нападу є "джокер" - Гармаш", - цитує Хацкевича Football.ua.

Денис Гармаш

Денис Гармаш

ФК Динамо Київ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи в Лондоні "Динамо" розгромно поступилося "Челсі". Поєдинок завершився з рахунком 3:0.

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Теми
Ліга ЄвропиПрем'єр-ліга УкраїниДинамо - Челсі
Особи
Олександр ХацкевичДенис ГармашФран СольБеньямін ВербичСідклей
Теги
ФК Динамо КиївФК ЧелсіФК Арсенал Київ
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