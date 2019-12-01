"Є два мінуса": в Росії оцінили результати жеребкування Євро-2020

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував вибір жереба для його команди на чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Російська делегація на жеребкуванні Євро-2020

Росія прийме Бельгію і Фінляндію в перших двох турах, а потім в Копенгагені зіграє з Данією.

"Зрозуміло, що ми починаємо з фаворитом вдома. Це, можливо, маленький мінус. Ну і останній матч граємо в Данії – це теж маленький мінус. Але, як то кажуть, два мінуси – це плюс", – сказав Черчесов.

У кваліфікаційному турнірі до Євро-2020 росіяни посіли друге місце в групі I, набравши 24 очка. Лідером групи стала збірна Бельгії, яка здобула перемоги у всіх десяти матчах.

Першість Європи пройде з 12 червня по 12 липня на 12 стадіонах в 11 країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу на Євро-2020 потрапила в групу С. Були визначені три команди-суперниці. Ще одна команда стане відома після стикових матчів в березні. Пізніше Андрій Шевченко оцінив жеребкування для нашої збірної.

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