Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Є два мінуса": в Росії оцінили результати жеребкування Євро-2020

22.2т
Читати матеріал російською

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував вибір жереба для його команди на чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Російська делегація на жеребкуванні Євро-2020

Російська делегація на жеребкуванні Євро-2020

Росія прийме Бельгію і Фінляндію в перших двох турах, а потім в Копенгагені зіграє з Данією.

"Зрозуміло, що ми починаємо з фаворитом вдома. Це, можливо, маленький мінус. Ну і останній матч граємо в Данії – це теж маленький мінус. Але, як то кажуть, два мінуси – це плюс", – сказав Черчесов.

У кваліфікаційному турнірі до Євро-2020 росіяни посіли друге місце в групі I, набравши 24 очка. Лідером групи стала збірна Бельгії, яка здобула перемоги у всіх десяти матчах.

Першість Європи пройде з 12 червня по 12 липня на 12 стадіонах в 11 країнах.

Новини
Тюльпан, динамівець, андердог: з ким зіграє Україна на Євро-2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу на Євро-2020 потрапила в групу С. Були визначені три команди-суперниці. Ще одна команда стане відома після стикових матчів в березні. Пізніше Андрій Шевченко оцінив жеребкування для нашої збірної.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Євро-2020
Особа
Станіслав Черчесов
Тег
збірна Росії з футболу
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
24
43
Смішно
8
Цікаво
5
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Еще один сюрприз (со знаком минус) может преподнести Сборная Финляндии. Отомстит за Выборг - по самый Большой Тютерс
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Makc Махов
Makc Махов
Шо опять выебут бельгийцы. Ну ка цапии не привыкать. Бгггггаааа
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги