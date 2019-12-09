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9 грудня • оновлено в 16:24
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Є домовленість: Яремчук розкрив плани на майбутнє в Бельгії

1.5т
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Роман Яремчук проводить чудовий сезон у чемпіонаті Бельгії, з серпня забивши вже 21 гол за "Гент". Через це українець вже потрапив у трансферний список декількох серйозних клубів.

Проте восени сам Роман продовжив контракт з "Гентом" і впевнений, що, найімовірніше, не покине Бельгію взимку. Але ситуація може скластися й інакше.

Роман Яречук забив уже понад 20 голів за неповну половину сезону

Роман Яречук забив уже понад 20 голів за неповну половину сезону

"Підписання нового контракту – велика довіра. Крім того, "Гент" зацікавлений у моєму прогресі в перспективі доброго трансферу – клуб це прямо говорить мені. Тому коли буде справді хороша пропозиція щодо трансферу, "Гент" 100 відсотків відпустить мене, тут вже я повністю довіряю клубові", – розповів Роман у інтерв’ю OBOZREVATEL.

"Гент" 100 відсотків відпустить мене, коли буде гідна пропозиція. Правда, дуже складно сказати, що це здійсниться взимку. Зараз "Гент" виступає на всіх фронтах (розмова відбулася ще до вильоту з Кубку Бельгії в 1/8 фіналу від "Шарлеруа" (0:1). – прим. авт.). В такому світлі клубу нерозумно відпускати мене взимку, тому між нами є певна домовленість, що, найімовірніше, я залишуся в "Генті" до кінця сезону. Але, як я казав вище, можуть бути й пропозиції, від яких складно відмовитись", – підкреслив Яремчук.

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Форвард збірної України забив черговий гол у Бельгії – відео

24-річний Роман Яремчук грає за бельгійський "Гент" з літа 2017 року, а цьогоріч викликав справжній фурор як у Бельгії, так і в Європі. За неповних чотири місяці поточного сезону Яремчук вже забив 21 гол за клуб (17) та збірну України в різних турнірах, борючись із "Гентом" за чемпіонство та забивши один з голів в ключовому матчі збірної України в кваліфікації Євро-2020 проти Португалії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Яремчука вже хотіли запросити до себе клуби з Італії та Туреччини, а його трансферна вартість підвищилась втричі після трансферу з "Динамо" в "Гент".

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Теми
Трансфери чемпіонат Бельгії українці за кордоном
Особа
Роман Яремчук
Тег
Гент
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