Є багато важелів, щоб припинити це свавілля, – Суркіс про протести фанатів

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував протести вболівальників, які залишилися незадоволені призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.

"Я сподіваюся на мудрість наших уболівальників. У нас є не тільки ультрас, які протестують. Я з ними зустрічався і пояснив свою позицію. Не хочу говорити, що нам не потрібні активні вболівальники. Але нам потрібні вболівальники, які не тільки виходять протестувати, щоб розважитися", – заявив Суркіс-молодший під час офіційної презентації румунського наставника.

Він також сказав, що у клубу є певні важелі впливу, які дозволять припинити фанатські протести.

"Мене не цікавить, що було раніше. Я хочу підтримки, але поводити себе треба цивілізовано, поводити себе треба в рамках закону. В іншому випадку у нас є багато важелів, щоб припинити це свавілля", – додав президент "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс розповів про завдання, які стоять перед Луческу в столичному клубі.