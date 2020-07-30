Є багато важелів, щоб припинити це свавілля, – Суркіс про протести фанатів
Суркіс висловився про протести вболівальників проти призначення Луческу.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував протести вболівальників, які залишилися незадоволені призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.
"Я сподіваюся на мудрість наших уболівальників. У нас є не тільки ультрас, які протестують. Я з ними зустрічався і пояснив свою позицію. Не хочу говорити, що нам не потрібні активні вболівальники. Але нам потрібні вболівальники, які не тільки виходять протестувати, щоб розважитися", – заявив Суркіс-молодший під час офіційної презентації румунського наставника.
Він також сказав, що у клубу є певні важелі впливу, які дозволять припинити фанатські протести.
"Мене не цікавить, що було раніше. Я хочу підтримки, але поводити себе треба цивілізовано, поводити себе треба в рамках закону. В іншому випадку у нас є багато важелів, щоб припинити це свавілля", – додав президент "Динамо".
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ігор Суркіс розповів про завдання, які стоять перед Луческу в столичному клубі.