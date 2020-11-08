Дзюба позбувся місця в збірній Росії після свого секс-відео

Головний тренер збірної Росії з футболу Станіслав Черчесов відмовився викликати капітана національної команди Артема Дзюбу на збори, пов'язаними з майбутніми матчами Ліги націй.

Причиною такого рішення стало секс-відео, на якому футболіст мастурбує.

"Ми завжди підкреслювали, що і на футбольному полі, і за його межами все повинні відповідати рівню та статусу гравця національної збірної. У зв'язку з цим 8 листопада було прийнято рішення не викликати Артема Дзюбу на поточний збір щоб захистити від зайвого негативу і напруги як команду, так і самого футболіста", – цитує Черчесова пресслужба збірної РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в поточному місяці команда Росії проведе товариський матч проти Молдови (12 листопада) і дві зустрічі в Лізі націй - з Туреччиною (15 листопада) і Сербією (18 листопада).

Раніше вболівальники збірної РФ влаштували обструкцію своєю командою після бляклої нічиї з угорцями в 4-му турі Ліги націй УЄФА.

Поєдинок в Москві завершився з рахунком 0: 0, при цьому господарі практично не змогли створити небезпечних моментів.