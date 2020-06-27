Дзюба обматюкав суперника за псування трави перед пенальті

Нападник "Зеніту" Артем Дзюба прямо на полі розкритикував нападника клубу "Крилья Совєтов" Максима Глушенкова.

На 63-й хвилині після призначеного пенальті у ворота самарського клубу Глушенков бутсою спеціально попсував газон "Газпром Арени" в районі 11-метрової позначки. За задумом Максима, це завадило б Дзюбі забити з точки.

Але капітан збірної Росії побачив цей вчинок суперника і побіг в його сторону. Весь цей час Дзюба брудно лаявся, наїхавши на Глушенкова.

Максим на всі образи Артема лише розсміявся, відвернувся і почухав ніс. В результаті Дзюба забив цей пенальті, а через 6 хвилин ще один. "Зеніт" переміг 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник "Зеніту" Артем Дзюба обрушився на керівництво "Локомотива" за рішення не продовжувати контракт з головним тренером команди Юрієм Сьоміним.