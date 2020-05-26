Дзюба назвав ганьбою ситуацію з Юрієм Сьоміним

Максим Богданов Футбол 19:52, 26.05.2020

Нападник "Зеніту" Артем Дзюба розкритикував на керівництво "Локомотива" за рішення не продовжувати контракт з головним тренером команди Юрієм Сьоміним. Спеціаліст покине свій пост після закінчення травня.

Юрій Сьомін

"Якщо говорити відверто, то мене вражає громадськість. Вони повинні залишитися нашими конкурентами, команда досвідчена і збалансована. Але так прибирати Сьоміна - ганьба. З такими формулюваннями. Коли їх керівництво каже, що не тільки результат головне - я збентежен. А що головне тоді? Чому до таких легендарних людей у нас так ставляться? Так легко прибрати, без прощання, захотіли і прибрали", - сказав Дзюба під час прямого ефіру в Instagram.

Раніше відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" вигнати Сьоміна.

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